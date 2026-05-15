МВР: Мъж е стрелял с въздушен пистолет по младежи след пререкание в столичния квартал "Надежда"
15.05.2026 / 22:45 0
снимка: МВР
Мъж е стрелял с въздушен пистолет по група младежи след пререкание в столичния квартал „Надежда“, в близост до метростанция „Хан Кубрат“, съобщиха от МВР.
Мъжът се издирва, предава БТА.
В групата младежи са били две момичета и едно момче. По първоначална информация едно от момичетата е леко ранено от изстрела.
