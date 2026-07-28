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МВР: Моторист е загинал на място в тежката катастрофа на бул. "Левски" във Варна

28.07.2026 / 15:43 4

Снимка: Фейсбук, Виждам те КАТ - град Варна, Т. Берета

Моторист загина на място при тежката катастрофа с още два автомобила на бул. "Васил Левски" във Варна. Това съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.

Останалите двама участници не са пострадали. Пробите им за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Сигналът за тежката катастрофа е получен около 14:50 ч. 

В района има полицейски екипи, а участъкът е затворен за движение. Трафикът се отклонява по обходни маршрути, добавят още от полицията.

Причините и обстоятелствата, довели до пътнотранспортното произшествие, са в процес на изясняване.

Съветът към варненци и гостите на града е да избягват този район.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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kris (преди 2 секунди)
Рейтинг: 640141 | Одобрение: 126476
Уйо, благодаря за информацията.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
Уйо (преди 11 минути)
Рейтинг: 53951 | Одобрение: 7026
Това е на 100-тина метра след Дубровник в посока РЗИ. БМВ-то минава през заграждението между платната и влиза в насрещното. Резултатата е мъртъв човек. Дори на снимката се вижда разкъсаната ограда.
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0
kris (преди 25 минути)
Рейтинг: 640141 | Одобрение: 126476
Уйо, как знаеш....? Статията не казва нищо !
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
Уйо (преди 38 минути)
Рейтинг: 53951 | Одобрение: 7026
Този с БМВ-то е убиец! Дано да лежи.

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