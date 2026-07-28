МВР: Моторист е загинал на място в тежката катастрофа на бул. "Левски" във Варна

Снимка: Фейсбук, Виждам те КАТ - град Варна, Т. Берета

Моторист загина на място при тежката катастрофа с още два автомобила на бул. "Васил Левски" във Варна. Това съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.

Останалите двама участници не са пострадали. Пробите им за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Сигналът за тежката катастрофа е получен около 14:50 ч.

В района има полицейски екипи, а участъкът е затворен за движение. Трафикът се отклонява по обходни маршрути, добавят още от полицията.

Причините и обстоятелствата, довели до пътнотранспортното произшествие, са в процес на изясняване.

Съветът към варненци и гостите на града е да избягват този район.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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