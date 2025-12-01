МВР: Може да прекратим протеста

Булфото

МВР подготвя сериозна организация за предстоящия в понеделник вечер протест. До площада пред министерския съвет хора ще се допускат само през контролни пунктове. Освен това полицията ще има готовност да прекрати протеста. Това се разбра от думите на шефа на столичната полиция Любомир Николов, предаде Медиапул.

Едновременно с това от "Да, България", съобщиха, че полицията извън София също се е активирала. В Кюстендил местен началник е поискал списък имена на протестиращи. От опозицията твърдят е че към София са насочени служители от други дирекции.

Според Николов вече имало „доста призиви за хулигански действия, включително и на част от протестиращите“. Затова полицията била готова да осигури охраната.

"В дълбочина ще бъдат изградени контролно-пропусквателни пунктове, на които щателно ще бъдат проверявани всички лица с профил на агресивни граждани, които ние познаваме от предишни протести. Искам да предупредим обществото, че разчитаме на тяхната гражданска позиция. Разчитаме също на самите организатори, на стюардите, наети от организаторите да ни оказват незабавна помощ и да подават незабавна информация към нашите служители при установяване на такива лица", заяви Николов.

Той апелира и към Столичната община при ескалация на напрежение да се издаде заповед за прекратяване на протеста. Такова нещо вече се е случвало. През далечната 2009 г., когато кмет на София бе Бойко Борисов, бе издадена заповед за прекратяване на първия от януарските протести. Така ръцете на МВР бяха развързани и след това полицаите започнаха да бият с палки протестиращите.

Ако протестът остане мирен, полицията няма да се намесва, обясни Николов. В случай, че има агресивни протестиращи, те трябва да бъдат изведени.

"А това се става, когато на нас ни се разреши по закон да прекратим съответното мероприятие", заяви полицейският началник.

И при протеста миналата седмица МВР искаше кметът Васил Терзиев да издаде такава заповед. Той обаче не го направи. Няколко часа след изявата на шефа на столичната полиция, Терзиев написа във фейсбук, че тази година няма да спази традицията за запалване на светлините на коледната украса на 1 декември заради протеста.

"Няма как да празнуваме, докато нашите съграждани се борят срещу политическия мрак, който отново се опитва да загаси всяка светлина на промяна.Светлините на елхата ще запалим утре - защото светлината е знак на солидарност, а днес солидарността е на площада", написа той.

