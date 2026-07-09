МВР: Няма данни за отвличане на Димитър Георгиев

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Полицията издирва управител на голям хлебозавод в Павликени. 54-годишният Димитър Георгиев е в неизвестност от вчера. Автомобилът му е оставен пред хлебозавода вчера сутринта и оттам следите му се губят.

Близките са подали сигнал за изчезването му, след като в продължение на няколко часа не са успели да свържат с него. В акцията по издирването се включват и доброволци.

От Областната дирекция на МВР съобщават, че на този етап няма данни за отвличане.

Димитър Георгиев е висок около 174 см, със слабо телосложение, късо подстригана, прошарена коса и къса брада. Бил е облечен с черна тениска и къси дънкови панталони.

От полицията апелират гражданите, които забележат Димитър Георгиев или имат данни за местонахождението му, да сигнализират на тел. 0610/53501, тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР, предаде БТВ.

Редактор "Екип на Петел",

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