МВР: Няма засилен миграционен натиск към страната

Булфото

Българските власти към момента не виждат риск от засилен миграционен натиск към страната ни. Това заяви заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев след заседанието на правителството:

"В МВР ни информираха за едно задържано лице на границата на вход и не е гражданин на Иран, на друга държава е. Нула във вътрешността на страната и нула на изход.

Нямаме причина като държава да се притесняваме от някакъв завишен миграционен натиск във връзка с регионални военни кризи и това трябва да бъде ясно заявено на обществото, за да не се будят тревоги.

В средносрочен план също не виждаме да има завишен миграционен риск. Разбира се, това зависи от развитието на ситуацията около Иран и като цяло в Близкия изток", каза заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев, цитиран от БНР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!