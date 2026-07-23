МВР: Пастрокът на Наталия е задържан при опит да проникне в магазин

кадър: БНТ/МВР

"Обявеният за издирване Асен Симеонов беше установен и задържан тази нощ, минути след полунощ, в опит да проникне в търговски обект. Конкретните действия започнаха непосредствено след като същият беше обявен за издирване. Бяха проведени множество действия — бяха разпечатани брошури, проведени бяха срещи с местната власт. На наша територия са извършени 13 деяния. Конкретните действия по залавянето започнаха на 17-и, когато беше получена информация за грабеж на пари. По данни на пострадалия, чертите до голяма степен отговаряха на тези на Асен Симеонов. Непосредствено след задържането, на около 50 метра в близост, беше намерена Наталия. Тя е в добро общо състояние, веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила.", съобщи старши комисар Георги Гендов, директор на ОДМВР - Шумен.

Полицията откри 11-годишната Наталия, която беше отвлечена от пастрока си във варненското село Константиново. 40-годишният похитител Асен Симеонов и детето бяха задържани тази нощ в шуменското село Овчарово. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев с публикация във Фейсбук.

"Снощи в късните часове, с колега от МВР - Варна, бяхме назначени в наряд — секретен пост в района на селото. Около 00:10 ч. забелязахме лице, преминаващо по улицата. Предприехме веднага действия по задържане на лицето. То остана доста изненадано, понеже не очакваше точно там да види представител на МВР. Лицето беше задържано и спазваше стриктно нашите разпореждания. Попитахме къде е Наталия и той заяви, че е в близост до нас. Тръгнах надолу и на около 50 метра, в близост до храстите, Наталия беше установена с две раници.", каза младши полицейски инспектор Йордан Кайряков — ОДМВР - Шумен.

Редактор "Екип на Петел",

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