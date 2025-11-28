реклама

МВР: При плащане и взимане на евро проверете банкнотата по метода "пипни, разгледай, наклони"

28.11.2025 / 11:48 0

ОДМВР-Варна алармира за възможни рискове при въвеждането на еврото

Във връзка с предстоящото въвеждане на еврото, ОДМВР-Варна информира гражданите за възможни рискови ситуации, свързани с фалшиви банкноти, измами и кражби.

Рискове:

-          Получаване на неистински копюри при обмяна извън банкови или пощенски офиси, особено сред възрастни хора и граждани, които не са боравили с евро.

-          Кражби и грабежи на обменени средства, чрез отвличане на внимание или представяне за търговци, брокери и др.

-          Онлайн и телефонни измами (фишинг), приканващи гражданите да предоставят лични данни, банкови сметки и пароли.

Съвети:

-          Да се извършва обмяна на валута само в банки и пощенски клонове.

-          Да се проверяват банкнотите с метода „ПИПНИ, РАЗГЛЕДАЙ, НАКЛОНИ“ и при съмнение за фалшива, да се информира незабавно полицията.

-          Да не се предоставят лични или банкови данни по имейл или телефон.

-          При съмнение за престъпление – да се сигнализира  в най-близкото Районно управление.

За повече информация относно защитните елементи на евро банкнотите и безопасното им използване, гражданите могат да се запознаят на сайта на Европейската централна банка: www.ecb.europa.eu.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама