МВР: При плащане и взимане на евро проверете банкнотата по метода "пипни, разгледай, наклони"

ОДМВР-Варна алармира за възможни рискове при въвеждането на еврото

Във връзка с предстоящото въвеждане на еврото, ОДМВР-Варна информира гражданите за възможни рискови ситуации, свързани с фалшиви банкноти, измами и кражби.

Рискове:

- Получаване на неистински копюри при обмяна извън банкови или пощенски офиси, особено сред възрастни хора и граждани, които не са боравили с евро.

- Кражби и грабежи на обменени средства, чрез отвличане на внимание или представяне за търговци, брокери и др.

- Онлайн и телефонни измами (фишинг), приканващи гражданите да предоставят лични данни, банкови сметки и пароли.

Съвети:

- Да се извършва обмяна на валута само в банки и пощенски клонове.

- Да се проверяват банкнотите с метода „ПИПНИ, РАЗГЛЕДАЙ, НАКЛОНИ“ и при съмнение за фалшива, да се информира незабавно полицията.

- Да не се предоставят лични или банкови данни по имейл или телефон.

- При съмнение за престъпление – да се сигнализира в най-близкото Районно управление.

За повече информация относно защитните елементи на евро банкнотите и безопасното им използване, гражданите могат да се запознаят на сайта на Европейската централна банка: www.ecb.europa.eu.

