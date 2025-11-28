МВР: При плащане и взимане на евро проверете банкнотата по метода "пипни, разгледай, наклони"
ОДМВР-Варна алармира за възможни рискове при въвеждането на еврото
Във връзка с предстоящото въвеждане на еврото, ОДМВР-Варна информира гражданите за възможни рискови ситуации, свързани с фалшиви банкноти, измами и кражби.
Рискове:
- Получаване на неистински копюри при обмяна извън банкови или пощенски офиси, особено сред възрастни хора и граждани, които не са боравили с евро.
- Кражби и грабежи на обменени средства, чрез отвличане на внимание или представяне за търговци, брокери и др.
- Онлайн и телефонни измами (фишинг), приканващи гражданите да предоставят лични данни, банкови сметки и пароли.
Съвети:
- Да се извършва обмяна на валута само в банки и пощенски клонове.
- Да се проверяват банкнотите с метода „ПИПНИ, РАЗГЛЕДАЙ, НАКЛОНИ“ и при съмнение за фалшива, да се информира незабавно полицията.
- Да не се предоставят лични или банкови данни по имейл или телефон.
- При съмнение за престъпление – да се сигнализира в най-близкото Районно управление.
За повече информация относно защитните елементи на евро банкнотите и безопасното им използване, гражданите могат да се запознаят на сайта на Европейската централна банка: www.ecb.europa.eu.
