МВР: Райчо е изчезналото от снощи дете на 2 години

снимка: МВР

По молба на близките ОДМВР-Стара Загора издирва Райчо Гюлсюм Куршум, който е на 2 години и с настоящ адрес в село Александрово, общ. Павел баня. Момчето е в неизвестност от 19:30 часа на 2 юни.

Райчо е на видима възраст 2-3 години, пълно телосложение, къса кестенява коса, кафяви очи, висок около 80-90 сантиметра. Облечен е със син панталон, сива блуза с дълги ръкави, черно елече и обут с бели маратонки. Не носи вещи в себе си и не притежава мобилен телефон, няма видими белези.

Умоляват се гражданите ако имат информация, незабавно да се обадят в Полицията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!