МВР-Варна: Двама са загиналите на тротоара във Варна, пометени от БМВ, водачът е в болница
Две са жертвите при тежката катастрофа на Колхозния пазар във Варна. Това съобщиха от ОД на МВР - Варна.
Мъж и жена са загинали, след като беемве самокатастрофира на ул. "Дрин".
Сигналът за инцидента е подаден в 14,42 ч.
Водачът на автомобила, предизвикал инцидента, е откаран в болница без сериозни видими наранявания.
По непотвърдена все още информация шофьорът е изгубил контрол над беемвето и автомобилът се е качил на тротоара, където е помел двама пешеходци.
