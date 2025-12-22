МВР-Варна: Двама са загиналите на тротоара във Варна, пометени от БМВ, водачът е в болница

Снимки: Булфото

Две са жертвите при тежката катастрофа на Колхозния пазар във Варна. Това съобщиха от ОД на МВР - Варна.

Мъж и жена са загинали, след като беемве самокатастрофира на ул. "Дрин".

Сигналът за инцидента е подаден в 14,42 ч.

Водачът на автомобила, предизвикал инцидента, е откаран в болница без сериозни видими наранявания.

По непотвърдена все още информация шофьорът е изгубил контрол над беемвето и автомобилът се е качил на тротоара, където е помел двама пешеходци.

