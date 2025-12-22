реклама

МВР-Варна: Двама са загиналите на тротоара във Варна, пометени от БМВ, водачът е в болница

22.12.2025 / 15:58 1

Снимки: Булфото

Две са жертвите при тежката катастрофа на Колхозния пазар във Варна. Това съобщиха от ОД на МВР - Варна. 

Мъж и жена са загинали, след като беемве самокатастрофира на ул. "Дрин". 

Сигналът за инцидента е подаден в 14,42 ч.

Водачът на автомобила, предизвикал инцидента, е откаран в болница без сериозни видими наранявания.

По непотвърдена все още информация шофьорът е изгубил контрол над беемвето и автомобилът се е качил на тротоара, където е помел двама пешеходци.

kjk (преди 50 минути)
Рейтинг: 165411 | Одобрение: 18181
Сигурно е дрифтил на завоя кочкафалията!!!:dizzy:Намусен:errm:

