МВР-Варна: Избягвайте приемане на банкноти от 100, 200 и 500 евро

Важно съобщение направиха от МВР - Варна.

Ето какво пишат във Фейсбук страницата:

АПЕЛ КЪМ ТЪРГОВЦИ И ГРАЖДАНИ РАБОТЕЩИ С ПАРИ В БРОЙ

Във връзка с увеличения риск от плащания с фалшиви еврови банкноти, обръщаме внимание на търговци и служители, които нямат възможност да извършат детайлна проверка на защитните елементи на копюрите в присъствието на клиента.

Особено уязвими са:

доставчици на храни и напитки;

куриери;

таксиметрови шофьори;

мобилни търговци и служители, извършващи плащания „на място“.

Препоръки:

По възможност избягвайте приемане на еврови банкноти с висок номинал;

Използвайте безкасово плащане, когато това е възможно;

При съмнение за автентичността на банкнотата, откажете плащането и предложете алтернативен начин;

Не приемайте купюри в условия на притискане -бързане или ограничена видимост (нощно време, слабо осветление).

Приемането на фалшива банкнота води до пряка финансова загуба за човекът, което я е приел.

Повече информация за защитните елементи на евро банкнотите можете да намерите на официалната страница на Европейската централна банка:

https://www.ecb.europa.eu/…/denominations/html/index.bg.html

