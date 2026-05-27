МВР Варна: В изоставен строеж намериха изчезналите деца

Снощи около полунощ в изоставен строеж в ул. Цар Асен са установени издирваните малолетни Катерина Анова Татова и Кирил Анов Татов. Същите са отведени в 01 РУ. Направени са медицински прегледи, няма данни за насилие. На двете издирвани деца е взета мярка за полицейска закрила и същите са настанени в ДВНМН-Варна, / дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни/ Снощи по малкото сестриче, също бе изведено от средата и настанено в "Дом Майка и дете". Образувано е ДП по чл. 182 ал.1 от НК срещу майката за неполагане на грижи за децата си.

