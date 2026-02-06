МВР Варна предупреди за мъгли и намалена видимост тази вечер
кадър: Областна Дирекция на МВР Варна, фейсбук
За мъгли и намалена видимост предупредиха тази вечер от варненската полиция.
Конкретният сигнал е за района на с.о. Добрева чешма – с. Осеново – с. Кичево, но подобна е ситуацията на още редица райони в града.
За намалена видимост сигнализират и жители на кварталите "Аспарухово" и "Галата".
Препоръките на варненските полицаи са:
- Движете се с повишено внимание, спазвайте безопасна дистанция и избягвайте рискови маневри.
- Използвайте къси светлини, а при необходимост – светлини за мъгла.
- Шофирайте внимателно!
