МВР Варна предупреди за мъгли и намалена видимост тази вечер

кадър: Областна Дирекция на МВР Варна, фейсбук

За мъгли и намалена видимост предупредиха тази вечер от варненската полиция.

Конкретният сигнал е за района на с.о. Добрева чешма – с. Осеново – с. Кичево, но подобна е ситуацията на още редица райони в града.

За намалена видимост сигнализират и жители на кварталите "Аспарухово" и "Галата".

Препоръките на варненските полицаи са:

- Движете се с повишено внимание, спазвайте безопасна дистанция и избягвайте рискови маневри.

- Използвайте къси светлини, а при необходимост – светлини за мъгла.

- Шофирайте внимателно!

