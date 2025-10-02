МВР бие тревога за обилни валежи

Пиксабей

Аварийно съвещание в МВР заради тежката метеорологична обстановка

В 13:00 часа днес в сградата на Министерството на вътрешните работи министър Даниел Митов свика работно съвещание във връзка с усложняващата се метеорологична обстановка и официалните предупреждения за обилни валежи в страната.

Срещата има за цел да гарантира ефективна координация между институциите и предприемане на навременни действия за защита на гражданите при потенциално опасни климатични условия.

Участници в срещата

На съвещанието присъстват представители от:

Министерството на околната среда и водите

Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Министерството на транспорта и съобщенията

Министерството на енергетиката

Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

Националното сдружение на общините в Република България

Цели и обсъждани теми

По време на заседанието основният акцент е поставен върху:

Оценка на готовността на институциите за реакция при обилни валежи и възможни наводнения.

Уточняване на конкретни мерки за предотвратяване на материални щети и запазване живота и здравето на хората.

Създаване на единна система за комуникация и обмен на информация между институциите.

Контекст и значимост

Прогнозите на синоптиците сочат, че в някои райони на страната се очакват интензивни валежи, които могат да доведат до рязко повишаване на водните нива и риск от локални наводнения.

Подобни работни срещи имат ключова роля в минимизирането на последствията от природни бедствия чрез бърза реакция и координация между държавни и местни органи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!