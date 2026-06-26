МВР и прокуратурата с подробности от спецоперацията във Варна в Район "Приморски"

снимка: ОДМВР - Варна

Днес се проведе съвместен брифинг с участието на главния секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Милтенов, директора на ОДМВР – Варна старши комисар Цветан Пировски и говорителя на Районна прокуратура – Варна. По време на брифинга бяха представени резултатите от проведена специализирана полицейска операция на територията на област Варна.

Главният секретар на МВР съобщи, че в хода на операцията, започнала вчера, са задържани 25 лица, за които са събрани данни за съпричастност към различни престъпления. От тях петима са служители на районно кметство „Приморски“, 19 са собственици на имоти, за които се проверяват данни за неправомерно узаконяване чрез издадени удостоверения за търпимост въз основа на документи с невярно съдържание, а едно лице е с отношение към досъдебно производство, уточни Николов.

В рамките на операцията са извършени претърсвания и изземвания в административни помещения на районно кметство „Приморски“, както и на адреси, обитавани от проверяваните лица. Процесуално-следствените действия продължават. По данни на разследването разследваният период обхваща 2019 – 2023 г. и е свързан с издаването на удостоверения за търпимост на жилищни сгради.

От Районна прокуратура – Варна уточниха, че разследването се води за документно престъпление по чл. 311 от Наказателния кодекс. Към момента по досъдебното производство един е привлечен като обвиняем, който с постановление на прокурор е задържан за срок до 72 часа с цел осигуряването му пред съда и внасяне на искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Работата по случая продължава под надзора на Районна прокуратура – Варна.

ОДМВР – Варна и Районна прокуратура – Варна продължават съвместната работа по документиране и разследване на случая при стриктно спазване на законовите правомощия на всяка от институциите, посочват от Полицията във Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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