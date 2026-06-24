МВР издирва с дрон изчезнала жена край Алфатар

Снимка МВР

Издирвателна операция със следово куче и безпилотен летателен апарат се провежда в района на град Алфатар, където полицаи, горски работници и доброволци търсят 80-годишната Стойка Георгиева, съобщават от пресцентъра на МВР - Силистра. Възрастната жена е в неизвестност от вечерта на 23 юни 2026 година, което наложи незабавна мобилизация на местните служби поради сериозния риск за здравето и живота ѝ.

Операцията по локализирането на жената е започнала веднага след подаването на сигнала от нейните близки. В претърсването на трудните и гористи местности около град Алфатар са включени специализирани сили на реда, които използват дрон за оглед от въздуха, както и специално обучено следово куче.

Към униформените служители бързо са се присъединили служители от местното горско стопанство и граждани, които познават в детайли спецификата на района. Към момента следите на жената се издирват активно, но ситуацията се усложнява от пресечения терен.

От полицията обръщат сериозно внимание на опасността, която крие изчезването на възрастни граждани, страдащи от хронични и неврологични заболявания.

„Възрастните хора с дементни и други здравословни проблеми са особено уязвима категория граждани. Те лесно губят ориентация и изпадат в невъзможност да контролират действията си“, посочват от МВР - Силистра.

Според официалната статистика на областната дирекция, всеки месец в региона се получават по няколко подобни сигнала за изгубени хора. Тези инциденти ангажират значителен наличен ресурс на службите за сигурност, а за самите изчезнали съществува пряка заплаха, тъй като оставането без храна, вода и редовна терапия може да има тежки последици.

Заради зачестилите случаи директорът на МВР - Силистра старши комисар Пешо Петров разпореди на районните инспектори да предприемат спешни мерки. Предстои пълно идентифициране на хората в риск, като акцентът ще бъде поставен върху жителите на малките, отдалечени и обезлюдени населени места в областта.

В плановете на дирекцията са заложени срещи с общинските администрации и социалните служби за координиране на действията. Полицейските служители ще започнат редовни обходи и лични посещения по домовете на самотно живеещите възрастни хора.

От пресцентъра на институцията допълват, че ролята на семейството остава водеща, и призовават гражданите за постоянна връзка и по-голямо внимание към техните възрастни роднини, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!