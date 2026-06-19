МВР изкарва целия си ресурс по пътищата: Започват масови проверки, ще има солени глоби за шофьорите

Кадър Новини.бг, Фб

Намираме се на прага на летния сезон, тоест започват големите пътувания. В тази връзка наш основен приоритет е намаляване на пътния травматизъм, броят на жертвите и тежките ПТП. Разпоредил съм спецоперация с цел подобряване на статистиката за пътния травматизъм, която към момента е доста тежка. Указах набелязване на всички рискови участъци, такива с висока концентрация на ПТП, изследване на местата, където се провеждат гонки, дрифтове и системни нарушения на движението по пътищата. Това обяви на брифинг и.д. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, цитира Новини.бг.

По думите му досега са установени 41 броя подготовки за провеждане на гонки, състезания от неразумни водачи в цялата страна.

„Основен акцент поставяме на контрола на скоростта. Извадили сме целия ресурс на МВР. Провел съм работни срещи с всички областни директори с конкретни указания и мерки за снижаване на пътния травматизъм. Особено внимание отделяме на водачите на МПС под въздействие на алкохол и наркотици“, подчерта още той.

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„Вчера приключи спецоперацията, разпоредена от главния секретар и министъра на вътрешните работи, за противодействието на разпространението и трафика на наркотици. Установили сме 2300 лица, които притежават и разпространяват наркотици. Считам, че след установяването и задържането на такива лица, влияем и върху пътната безопасност. Нашата битка не е да увеличим глобите и санкциите на нарушителите на пътя, а да бъдем така превантивно ситуирани, че да намалим броя на пострадалите и жертвите“, категоричен е Николов.

Главен комисар Лъчезар Близнаков от „Пътна Полиция“ към ГДНП, заяви: „Дадохме указание за ежедневни спецоперации. Нулева толерантност към правонарушителите. По никакъв начин няма да толерираме погазването на правилата за движение по пътищата. Днес от полунощ започна 24-часовия маратон по линия на операция, която правим всички европейски държави, за установяване на водачи под въздействието на алкохол и наркотици. Изключително интензивно ще се провеждат такива проверки. Дрифтове, управление на двуколесни МПС на задни гуми и подобни действия, които застрашават безопасността, ще бъдат наказвани най-строго. Предвидените наказания не са никак малки – евровата равностойност 3000 лева, 12 месеца без право за управление на МПС и спиране на превозното средство от движение за 3 месеца.“

„Постоянно следим контролната дейност на полицейските служители, за да бъде насочена правилно към онези нарушения, които обуславят пътнотранспортния травматизъм. Към колегите – повечето служители на „Пътна полиция“ са колеги, които са работили на терен, и резултати, изразяващи се само в статистически данни, които не лежат на ясни, видими цели, които сме посочили, няма да бъдат приемани. За момента установяваме, че нещата се движат в правилната посока. Само за 10 дни от 8 юни са проверени близо 125 000 превозни средства. Съставени са над 52 000 документа за различни нарушения. Все по-често установяваме водачи, които са с изчерпан брой на контролните точки – може би заради високия брой точки за някои нарушения. Апелът ми е към спазване на правилата, защото може да се окаже, че доста от водачите ще трябва да си почиват една година, без да управляват МПС“, допълни още той.

Николов призова всички отговорни институции за стопанисването на пътищата да съдействат на МВР и да реагират на всички писма, в които се призовават да подобряват инфраструктурата в отделните райони: „Готови сме да стигнем и по-далеч – ако не се реагира на няколко последователни искания, ще сигнализираме прокуратурата.“

И е категоричен, че по групата на „Калашниците“ не се е спирало да се работи: „За последните три години има три реализации спрямо тях, в хода на които има повдигнати обвинения на отделни членове от групата. През март тази година част от хората, които задържахме, бяха обвинени за престъпления, свързани с ОПГ.“

На въпрос докога ще се пращат фишове за превишена скорост на линейки и защо не се разпознават колите, а тези на НСО – да, Близнаков уточни: „Законът за движението по пътищата не дели превозните средства като такива на полицията или на бърза помощ, а ги разглежда като такива със специален режим на движение. За всички се издават фишове, които по определен ред след това се анулират.“

Допълни още, че МВР дълбоко желае всички пътища да изглеждат като магистрали с физическо разделение на платната за движение, но това не зависи от тях и уточни, че хиляди сигнали писма са изпращани към стопаните на пътищата.

Редактор "Екип на Петел",

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