МВР обясни защо не работи картата за катастрофите в страната
Министерството на вътрешните работи излезе с официална информация относно това защо е спряло да поддържа картата на катастрофите в страната. За случая алармира Мартин Атанасов, създател на "Черна писта".
Във връзка с промените в ЗДвП, които влизат в сила от 7 май 2026 г., се извършва надграждане на софтуерите за Пътна полиция, обясниха от министерството.
Докато завърши процесът по отразяване на промените, обменът на информация между АИС ГИС и АИС “Пътна полиция” е спрян.
След приключването на дейностите по обновяване на софтуерите комуникацията между системите ще бъде възстановена и информацията за пътнотранспортни произшествия ще се подава коректно на интерактивната карта.
Междувременно бе възстановена функционалността на услугите в електронния портал на МВР и те са достъпни в пълен обем, пише novini.bg.
