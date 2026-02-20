МВР опроверга твърденията за искани оставки на разследващите "Петрохан"

Кадър Булфото

Министерство на вътрешните работи (МВР) излезе с официална позиция във връзка с медийни запитвания относно твърдения за поискани оставки от новия служебен вътрешен министър Емил Дечев на служители, работещи по досъдебните производства "Петрохан" и "Околчица".

От ведомството уточняват, че още в първото си изявление след встъпването в длъжност Дечев е заявил, че приоритетно ще бъде направен преглед на работата на служителите на МВР по двата случая.

Според съобщението, на следващ етап могат да бъдат формулирани изводи и оценки относно конкретните действия на ангажираните служители.

От МВР категорично подчертават, че твърденията за искане на "оставки" на работещите по двете досъдебни производства не отговарят на истината.

