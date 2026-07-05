МВР отбеляза 147 години от създаването си

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Министерството на вътрешните работи (МВР) тържествено отбеляза 147 години от създаването си. Пред Паметника на Незнайния воин в София бяха поднесени венци и цветя, отслужен беше и водосвет на знамената.

Празникът на Министерството на вътрешните работи е ден на признателност към всеки полицай, пожарникар, спасител, който не мисли за себе си, а иска да изпълни своя дълг, помагайки на другите. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на тържественото отбелязване на 147-годишнината на Министерството на вътрешните работи, което се състоя пред Паметника на Незнайния воин в София.

В словото си държавният глава подчерта, че още при създаването на Министерството на вътрешните дела през далечната 1879 г. от княз Александър I Батенберг водещо е било разбирането за държавност, която изисква законност и сигурност за гражданите, съобщават от Президентството. Едно от първите министерства, създадени непосредствено след Освобождението, и до днес отстоява принципа, че без всеотдайност и себеотрицание обществото не може да върви напред, посочи Илияна Йотова.

Служителите от системата на МВР са с нас, гражданите, всеки ден и ни вдъхват надежда, когато е най-трудно, подчерта Илияна Йотова и отбеляза, че често пъти неволята ни среща с тяхната всеотдайност, смелост и личен кураж. Всеки ден с възхищение слушаме за тихия героизъм на мъжете или на жените в униформа, които не търсят прожекторите и не искат слава, но знаят, че най-голямото призвание в човешкия живот е да подадеш ръка на нуждаещия се, заяви Илияна Йотова.

Президентът подчерта, че сме изправени пред голямата трудност да повярваме отново, че родината ни може да бъде правова държава, справила се с престъпността. Държавният глава се обърна с думи на признателност към служителите на МВР и изрази увереност, че въпреки предизвикателствата ще продължават да бъдат на първа линия в борбата срещу престъпността, ще бранят границите на родината, ще спасяват човешки животи. Държавният глава посочи, че разчита на министъра на вътрешните работи, ръководството и служителите на МВР с достойнство да осигурят на хората спокоен живот според законите на държавата.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев поздрави строения почетен караул с професионалния празник и отправи пожелания към служителите на министерството, предава БТА. „Днес с още по-голяма тежест върху нас лежат очакванията и надеждите на българското общество МВР да постави началото на процесите по освобождаване на българската държавност от тежката прегръдка на олигархията, създаване на държава, в която институциите служат на народа и поемане по нов път, различен от този през последните години на прехода“, каза Демерджиев.

„Велики Господи, молим те, подкрепи сърцата и волята на всички служители в МВР, за да обичат родината си, в която по твое благоволение израснаха, та да бъдат в състояние да ѝ служат вярно и предано. Направи ги честни и достойни бранители на нейните граници, правдата, реда, спокойствието и достойнство“, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Ръководството на МВР положи венци и пред паметника на загиналите полицаи при изпълнение на служебния си дълг, който се намира в градинката пред храма „Свети Седмочисленици“ в София.

Честит професионален празник на всички служители на МВР, които с чест носят пагона и всеки ден изпълняват своя дълг с професионализъм, достойнство и отговорност, написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод професионалния празник на МВР. В поздравлението си Борисов пожелава здраве и сила на служителите на МВР, като изразява надежда тяхната смелост и всеотдайност да бъдат достойно оценявани.

Бъдете горди и с високо вдигната глава отстоявайте реда, сигурността и законността в страната, написа лидерът на ДПС Делян Пеевски за празника на МВР.

Изграждането на полицейската институция в България започва след приемането на Търновската конституция на 16.04.1879 г. С Указ № 1 от 5 юли 1879 г. на княз Александър I се създава Министерство на вътрешните работи /дела/ в състава на първото българско правителство. Първи български министър на вътрешните работи е Тодор Бурмов.

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