МВР плаща заради осъден пиян пастир, чийто крави излезли на главен път

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Собственик на крави отнесе глоба, тъй като животните му били оставени без контрол. Полицията му съставила акт за 500 лева, тъй като животните излезли на пътя Пловдив - Карлово и тичали между преминаващите коли, предаде БГНЕС.

Имало крави и в двете посоки, както и извън очертанията на пътя. Шофьори сигнализирали на тел. 112, като на място пристигнал полицейски патрул. Те заварили огромния брой разбягали се животни, както и собственикът им, който бил пристигнал с колата си малко преди тях и се опитвал да ги изгони

настрани.

Потвърдил, че кравите са негови, а на въпрос от страна на униформените защо са на пътя, мъжът отговорил, че най-вероятно пастирът му пак се е напил и ги изпуснал.

Последвала глоба, която стопанинът обжалвал. Разпитан като свидетел бил пастирът, който отрекъл животните да са били без контрол, а напротив - просто пресичали пътя, за да стигнат до друго пасище.

Показанията му не били приети с доверие. Станало ясно още, че не за първи път въпросните крави шпорят по пътя Пловдив - Карлово. Стопанинът е бил предупреждаван. Въпреки това, магистратите намалили санкцията наполовина - на 250 лв.

Съдът сочи, че неправилно е преценена тежестта на наказанието, както и обществената опасност на собственика на кравите.

Магистратите са на мнение, че глобата е прекомерна, като посочва, че липсват данни преди това стопанинът да в бил санкциониран, също и че не се е стигнало до инциденти и опасни ситуации, въпреки излизането на животните на първокласния път.

Така е наложена намалената глоба, а МВР ще трябва да плати 200 лв. на собственика на кравите за разноски. Решението подлежи на обжалване пред Административния съд в Пловдив.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!