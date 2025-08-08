МВР потвърди за ареста на 12 рокери от бандата "Хелс Ейнджълс" и издирван от Интерпол

Булфото

ГДБОП проведе мащабна специализирана полицейска операция за неутрализиране дейността на организирана престъпна група, извършвала насилствени действия спрямо трети лица на територията на страната. Акцията е реализирана на 7 август на територията на седем области - Велико Търново, София, Пловдив, Русе, Плевен, Бургас и Варна. Действията са извършени под надзора на Окръжна прокуратура - Велико Търново по водено досъдебно производство за престъпление по чл. 321 от НК, съобщиха от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи.

В хода на спецоперацията на антимафиотите са задържали 13 души по Закона за МВР. Сред арестуваните е мъж с латвийско гражданство, обявен за международно издирване с червена бюлетина на Интерпол за престъпления, свързани с наркотици. Всички останали членове на организацията са криминално-проявени български граждани, на възраст между 37 и 67 години, уточни говорителят на Окръжна прокуратура-Велико Търново Илиан Благоев.

Към наказателна отговорност са привлечени 12 от задържаните с постановление на наблюдаващия прокурор. Петима от тях са обвинени за извършени престъпления по чл. 321 от НК – участие в организирана престъпна група, действала в страната от 2014 година до момента. Двама от обвинените са идентифицирани като хората, които са я образували и ръководили. Наложена им е мярка „задържане за срок до 72 часа“ по реда на НПК.

Седем от лицата са привлечени за извършени различни престъпления по чл. 199, чл. 143, чл. 213а и чл. 131 – за грабеж, принуда, заплахи за насилие, причиняване на телесна повреда и хулигански действия. Наложена им е мярка „парична гаранция“ между 3 и 10 000 лева, уточниха представителите на прокуратурата. Всеки от тях е обвинен в извършването между 21 и 26 отделни деяния, за които Наказателният кодекс предвижда наказания от лишаване от свобода между 5 и 15 години до глоби и конфискации.

При проведените действия по разследването са извършени претърсвания и изземвания в 27 имота и 11 превозни средства, използвани от задържаните с предварително разрешение от компетентен съд. Установени и иззети са различни по вид веществени доказателства, сред които оръжие, различни видове метални палки, дървени бухалки, ножове, боксове, тактически колани с белезници, спрей, както и радиостанции, електронни устройства, мобилни телефони, документи и парична сума в брой.

Мащабът на операцията показва потенциала на МВР да противодейства на престъпните структури в страната, каза ръководителят на операцията от страна на службата комисар Борислав Трайков от ГДБОП.

От страна на прокуратурата се счита, че делото е изяснено. Разследването е продължило дълго време, но е всеобхватно. Подготвя се внасянето му в съда заради събраните доказателства, съобщи говорителят на ОП-Велико Търново.

Информация за проведената акция предоставиха представители на службата и прокуратурата: Борислав Трайков, началник на отдел “Контратероризъм” на ГДБОП и Костадин Костадинов, началник на отдел за Централна Северна България на ГДБОП, говорителят на Окръжна прокуратура-Велико Търново Илиан Благоев и един от наблюдаващият делото прокурори Светлана Иванова.

