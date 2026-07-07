МВР пред bTV: Актът за нарушението в Созопол на Емрах Стораро ще бъде връчен в София

Снимка: tiktok/@emra_str

Актът за нарушението на Закона за движение по пътищата на Емрах Стораро ще бъде връчен в София. Певецът ще бъде разпитан по делегация в Шесто районно управление по местоживеене, съобщиха за bTV от ОДМВР – Бургас.По информация на полицията Емрах Стораро се очаква да пристигне в Созопол на 12 юли, когато има планирано участие в морския град.

Припомняме, че в събота колата му беше заснета да преминава през пешеходната зона на Стария град в Созопол. Видеото предизвика бурна обществена реакция, а малко по-късно самият певец публикува обръщение в социалните мрежи, в което призна, че именно той е бил зад волана. По думите му е навлязъл в пешеходната зона, след като пред него е преминал друг автомобил.

След случая кметът на Созопол Тихомир Янакиев сигнализира полицията и поиска водачът да бъде санкциониран. Още на следващия ден общината монтира ограничителни колчета на входа на парка, които вече физически възпрепятстват навлизането на автомобили в пешеходната зона.

От ОДМВР – Бургас уточниха, че проверката по случая продължава.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!