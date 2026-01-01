МВР предлага промени за шофьорските книжки

снимка: Булфото

МВР предлага промени при издаването на шофьорски книжки – заявленията вече ще могат да се подават онлайн с електронен подпис, а таксите да се плащат по електронен път. Целта е улеснение на гражданите и съкращаване на сроковете. Председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България Красимир Георгиев обаче коментира в ефира на NOVA NEWS дали тези технически промени ще решат дълбоките проблеми в сектора и ще премахнат ли корупционните практики.

„Ние в случая вървим малко отзад напред – книжката е следствие. Но трябва много усилия да положим да се справим с проблемите, които съпътстват обучението, а те са огромни. И не са огромни благодарение на сектора, а благодарение на „Автомобилна администрация“, която тича срещу вятъра“, заяви Георгиев пред Нова тв.

Според него ефектът от дигитализацията зависи от това дали ще бъде премахната намесата на чиновниците. „Дигитализацията е система, която поема администрирането на шофьорските книжки и на изпитите, изолира, бих казал, почти до нула човешкия фактор в цялата тази процедура. И тогава тази дигитализация ще принуди тези автошколи, които искат и могат да работят качествено, наистина да работят в една творческа среда“, поясни той.

Георгиев подчерта, че човешкият фактор е основната пречка пред прозрачността: „Където има човешки фактор, винаги се появява корупцията, а тя, където се появи, съсипва всичко. Те казват: „Окей, въвеждаме дигитализацията, но всичко ще минава през нашите служители“. Което означава – погледнал се Илия пак в тия“.

По отношение на качеството на обучението, експертът отбеляза, че полигоните не са решение на проблема. „Ние в България си милеем за полигона и за другаря Живков. Ама полигонът на какво ще те научи? Той ще те научи да паркираш на полигон, но след това няма да паркираш на полигон, а ще паркираш в реална среда. Проблем е също така, че часовете са малко, но не се и дават в пълния им обем. Има и доста инструктори, на които им е трудно да карат автомобил, а не да обучават“, коментира Георгиев.

Той допълни, че е необходимо обучение за управление в екстремни ситуации, но то трябва да е върху здрава база. „Ако основата е слаба, за какво надграждане ще говорим?“, попита той в ефира на Нова тв.

Красимир Георгиев направи и паралел с организацията на движението в Европа: „Прекосих половина Европа – никъде не видях триножки. Не можахме да видим жив катаджия. Всичко е камери, всичко е средна скорост, една перфектна маркировка и организация на движението. И резултатът е нормален – не видяхме нито една катастрофа“.

