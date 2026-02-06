МВР призова за информация от близките на издирваните за тройното убийство
Булфото
Продължава активното издирване на хората, съпричастни към дейността на неправителствената организация, стопанисвала хижа "Петрохан", съобщиха от МВР във връзка с разследването на случая с трите открити тела с огнестрелни рани в хижата.
От полицията призовават всички близки, роднини и приятели на издирваните лица да предоставят допълнителна информация за тях, ако разполагат с такава.
МВР информира, че още в първите дни на разследването по случая "Петрохан" полицейски служители са провели беседа с родителя на едно от лицата, своевременно обявени за издирване. В този смисъл, направените по-рано днес изявления в ефира на национални телевизии по същество не са нова информация за служителите на МВР, заети с разследването на случилото се в района на хижа "Петрохан", допълниха от полицията.
Компетентните структури на МВР продължават интензивната си работа по случая и по всички възможни версии, се казва още в съобщението.
Припомняме, че тази сутрин Яни Макулев обяви пред Нова телевизия, че 15-годишният му син е в неизвестност и е заедно с издирвания след тройното убийство в района на "Петрохан" Ивайло Калушев.
Той уточни, че не знае точното местонахождение на сина си. С тях е и Николай Златков, който е сред учредителите на "Национална aгенция за контрол на защитените територии", и също се издирва.
"За последно сме комуникирали на 29 януари. Тогава беше на морето, оттам насетне следите се губят. Тримата бяха там на разходка и за гмуркане", заяви бащата.
Преди два дни изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов каза, че по случая "Петрохан" се издирва Ивайло Калушев и добави, че не се изключва той също да не е сред живите, предаде днес.бг.
