МВР проверява: Клип с млад варненец, който убива и готви котки за приятелите си

Булфото

Шокиращи видеоклипове, показващи жестоко отношение към котки, предизвикаха силно обществено възмущение през последните часове. На кадрите се вижда млад мъж, който се представя като „Чичо Гошо“ и заснема действията си в гориста местност.

В социалните мрежи вече се разпространява снимка на предполагаемия извършител. Според твърдения в интернет той е от Варна, а по непотвърдена информация пребивава в района на кварталите Виница или Траката, пише Блиц

В едно от видеата мъжът започва с думите: „Днес сте с епизода на предаването „Готвим дивеч с чичо Гошо“, след което извършва действия с особена жестокост спрямо животното - убива го, а после го дере. В друг клип твърди, че го е приготвил и сервирал на свои приятели.

Първоначално видеата са били публикувани в социалните мрежи, но впоследствие са премахнати. Въпреки това цензурирани версии продължават да се разпространяват онлайн. Поради силно смущаващото им съдържание няма да ги публикуваме.

Случаят предизвика бурни реакции в интернет. В коментарите множество потребители настояват за бързо разследване, а някои призовават сами да издирят предполагаемия извършител и отправят призиви за саморазправа.

От Областната дирекция на МВР – Варна потвърдиха, че е получен сигнал по случая. Към момента се извършва проверка, като се изясняват всички факти и обстоятелства, както и достоверността на разпространяваната информация.

Работата по сигнала продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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