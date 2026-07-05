МВР проверява дали автомобил на Емрах Стораро е преминал през пешеходната зона на Стария Созопол
Кадър bTV
ОДМВР – Бургас започва проверка по случая с автомобил "Порше", заснет да преминава през пешеходната зона на Стария град в Созопол.
Пред bTV от полицията съобщиха, че ще се установява дали автомобилът е собственост на Емрах Стораро и кой е бил зад волана в момента на нарушението.
Проверката е затруднена, тъй като в района, където е заснет автомобилът, няма камери за видеонаблюдение. Полицията ще използва други способи за изясняване на фактите и установяване на водача.
Кадрите, разпространени в социалните мрежи, предизвикаха широк обществен отзвук. На тях се вижда автомобил "Порше", който преминава през пешеходната зона на Стария град в Созопол на 4 юли.
Миналия септември малкият син на Тони Стораро стана известен с друго провинение на пътя. Тогава двамата с неговия колега Константин качиха клип от опасното шофиране, а полицията ги извика на разпит.
Клипът бе публикуван в Instagram профилите и на двете звезди. Видеото бе заснето на бул. „България“ – на подхода към кв. „Бояна“. Там ограничението е 70 км/ч. На клипа се вижда, че километражът на колата е замъглен, но клипа младежът признава, че е карал над допустимата скорост: „80, макс 90 да съм карал“.
След случая шофьорската книжка на Емрах беше отнета.
По-рано същата година негов автомобил беше заснет с 259 км/ч по Околовръстното шосе на София. Тогава той отрече да е шофирал.
През 2023 г. Емрах също публикува друго подобно видео, на което шофира с над 170 км/ч, отново в столицата.
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