МВР провежда спецакция

МВР провежда специализирана операция, в която участват ГДБОП, Националната полиция, СДВР и "Гранична полиция“, за разбиване на организирана престъпна група за трафик на мигранти в София, съобщи главен комисар Антон Златанов, директор на „Гранична полиция“, в ефира на бТВ.

Той посочи, че нелегалните мигранти не са спрели да минават, но драстично са намалели. През 2023 г. мащабите бяха грандиозни, всяко денонощие спирахме на границата, особено летните месеци и есента, около 1500 нелегални мигранти, а други 400-500 преминаваха и ги задържахме в граничната зона. За последното денонощие тези, които сме блокирали на границата, са 47, а вътре в страната не сме задържали такива хора, обясни Златанов.

Той разказа, че тарифата на трафикантите зависи от няколко неща. Ако е лесно преминаването, тарифата е ниска, а групите са големи - през 2023 г. сме хващали в камион 100-120 души, а в момента по-голяма група от 20 души в превозно средство не сме намирали, обясни Златанов. Той добави, че цената се е вдигнала, защото е по-трудно преминаването през територията на страната и уточни, че трафикантът таксува мигрантите за преминаване през територията, не само през границата, те искат и да излязат. Цената зависи и от това какви "екстри" трафикантът предлага на нелегалните мигранти - най-евтиният трафик е да тичат да се крият в горите доста дни, по-скъпите начини да бъде осигурен автомобил с тайник. Най-високата цена, която сме засичали, е 20 000 евро на мигрант да премине през територията на България, а най-ниската цена е 1000 евро, каза главен комисар Златанов.

В последните две години много засилихме оперативната и разследващата си работа и всеки месец неутрализирахме поне една или две организирани престъпни групи за трафик на мигранти, каза директорът на „Гранична полиция“. Хората, които са на най-високо ниво, лидерите, ги задържаме, влизат в ареста и в затвора и съответно тяхната група не може да работи, обясни той. Златанов каза, че до края на 2026 г. изцяло ще бъде покрита границата с видеонаблюдение.

