МВР пусна кадри с дрон от акцията във Варна
Кадър Фб
От ОДМВР Варна пуснаха кадри от въздуха от акцията в район "Приморски".
Поне 7 души са арестувани.
Към момента на територията на район „Приморски“ се извършват процесуално-следствени действия от полицейски служители, включително претърсвания в административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството. Действията се извършват след издадени съдебни разрешения в рамките на досъдебно производство, свързано с проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства.. Разследването се провежда под ръководството и надзора на Районна прокуратура Варна. В акцията участват служители на ГДБОП и ОДМВР – Варна
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