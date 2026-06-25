МВР пусна кадри с дрон от акцията във Варна

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От ОДМВР Варна пуснаха кадри от въздуха от акцията в район "Приморски".

Поне 7 души са арестувани.

Към момента на територията на район „Приморски“ се извършват процесуално-следствени действия от полицейски служители, включително претърсвания в административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството. ​Действията се извършват след издадени съдебни разрешения в рамките на досъдебно производство, свързано с проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства.. ​Разследването се провежда под ръководството и надзора на Районна прокуратура Варна. В акцията участват служители на ГДБОП и ОДМВР – Варна

Редактор "Екип на Петел",

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