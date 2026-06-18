МВР разкри подробности за мъжа, опитал да отвлече кола с дете след гонка в София

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Вчера бяхме свидетели на една неприятна ситуация, която благодарение на наш служител от СВДР се размина без по-сериозни последствия.

След 17.00 часа вчера 22-годишно момче прави опит за кражба в обект, в който се съхраняват атракциони в „Борисовата градина”. През това време собственикът е вътре, вижда го. Той е със шапка и маска на лицето си. Подгонва го. Преследването продължава през цялата „Борисова градина”, минава под „Цариградско шосе” в района на печатницата, продължава по малките улички, като стигат до ул. „Изгрев”. Там лицето вижда спрял автомобил на пътното платно и се качва на пасажерската седалка. Автомобилът се управлява от жена. Дава ѝ указания да тръгва. Жената , виждайки мъж с маска и шапка, се вцепенява. В това време собственикът на помещението прави опит да го снима. Младежът излиза и вади щанга, ти „кози крак”и се насочва към следващата кола, която е била след тази на жената. Качва се отново на пасажерското място и казва на шофьора: „Карай”!. В това време на задната седалка е 5-годишното му дете. Колегата, виждайки какво се случва, предприема действия, да залови това лице. Излиза от автомобила и докато преминава отпред младежът отива на неговото място и подкарва колата. Нашият служител се легитимира, дава разпореждане да спре. Младежът се стъписва, след което е задържан, заяви на брифинг зам.-началникът на столичното Първо РУ комисар Стефан Попов, предаде репортер на Novini.bg.

През това време граждани, които са свидетели, подават сигнал на телефон 112, след което идват наши колеги, които задържат и транспортират лицето.

По думите на Попов задържаният има над 20 криминални регистрации - основно за кражби, грабежи и дрога. Предполага се, че и вчера е бил под влияние на субстанции, тъй като у него е открито известно количество наркотици.

МВР притежава оперативни данни, че във вчерашния ден споменатият е извършил редица криминални прояви.

При задържането е използвано помощно средство - спрей.

„След доклад на материалите в Софийска районна прокуратура, наблюдаващият прокурор е преценил, че следва да бъдат повдигнати обвинения за четири извършени престъпления”, това съобщи говорителят на СРП Александра Стефанова. По думите ѝ те са за принуда спрямо жената в първия автомобил, противозаконно отнемане на моторно превозно средство с оглед заплаха, закана за убийство и управление след употреба на наркотични вещества.

Стефанова уточни, че най-тежкото предвидено наказание измежду тези престъпления е „лишаване от свобода до 12 години”, като същият състав предвижда и конфискация на една втора от имуществото на обвиняемия. Говорителят на СРП разясни, че той вече е изтърпявал ефективно наказание в затвора в София за грабежи, поради което настоящите деяния са извършени в условията на опасен рецидив.

„Наблюдаващият прокурор към този момент е постановил задържане в срок до 72 часа, като неговата мярка за неотклонение следва да бъде разгледана в събота”, обясни още Александра Стефанова.

Редактор "Екип на Петел",

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