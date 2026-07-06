МВР разследва откъде идват бомбените заплахи към институции в цялата страна

Снимка: МВР

МВР работи за установяване на автора на подадените тази сутрин сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и други институции в почти всички областни центрове в страната.

При извършените до момента проверки от полицията не са открити взривни устройства и на повечето места е възстановен нормалният процес на работа, посочва Радио Варна. Сигналите са изпращани на електронните пощи на съответните ведомства.

Говорителят на съда в Шумен Стилиян Стоянов обясни какво е съдържанието на полученото от тях писмо:

"Текстът буквално звучи така: "Днес с позволението на Аллах оставих бомба във вашата сграда. Взривът ще се случи два часа след изпращането на това писмо. След това нашите бойци ще дойдат и ще започнат да се разправят с оцелелите. Аллах Акбар!".

Вълната от бомбени заплахи засегна и университетската болница в Плевен, областни и общински администрации, както и съдилища и други институции в няколко български града, сред тях Варна, Бургас, Кюстендил, Хасково, Плевен и Ловеч.

Редактор "Екип на Петел",

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