МВР с мащабна акция срещу уличните гонки във Враца

Снимка МВР

Общо 20 нарушения на скоростния режим са установени по време на специализирана полицейска операция в община Враца. От Областна дирекция (ОД) на Министерството на вътрешните работи (МВР) във Враца съобщиха, че са проверени 85 моторни превозни средства (МПС) и 149 души. Съставени са два акта, 21 фиша, връчени са 22 електронни фиша, установени са 20 нарушения на скоростния режим.

Специализираната полицейска операция е била с цел контрол на рисковото шофиране и предотвратяване на нерегламентирани състезания тип „гонки“ с автомобили и мотоциклети. Полицейските екипи са били разположени на пътни артерии в община Враца, които предполагат високи скорости, както и на места подходящи за организиране на дрифтове, уточниха от полицията.

От началото на годината са наложени глоби с акт на 35 водачи на МПС, които управлявали с неизправни шумозаглушителни устройства на автомобили и мотоциклети. Тази година са съставени два акта за дрифт, за миналата година актовете са 12, казаха още от пресцентъра на ОД на МВР-Враца.

Правителството предвижда създаване на своеобразни карти на пътните участъци с повишен травматизъм, местата за гонки, както и бърз обмен на данни от всички камери и бързо връчване на фишове, предаде БТА. Преди дни се проведе среща, свикана от премиера Румен Радев с отговорните институции, за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност.

Редактор "Екип на Петел",

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