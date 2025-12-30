МВР с първи коментар: Открито е тяло на жена в трафопост в София

Булфото

Тяло на жена е открито в столичния квартал "Надежда 1" в късния следобед вчера, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Тялото е открито в трафопост, предаде БНР. От СДВР заявиха, че към момента не могат да дадат повече информация и работата по случая продължава.

Първоначалната информация от различни медии снощи беше, че тялото е открито в изоставена игрална зала и е на непълнолетно момиче.

