МВР се среща с Организацията на евреите у нас заради скандала в Банско

кадър: Нова тв

Очаква се ръководството на Организацията на евреите в България „Шалом" и Федерацията на ционистите да проведат среща с главния секретар на МВР по повод напрежението и обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход в Банско, предаде БНТ.

От МВР посочват, че става въпрос за словесен конфликт, като физически контакт не е допуснат. Външното министерство излезе с позиция, в която категорично осъждат всякакви форми на антисемитизъм и следят изясняването на фактите заедно с вътрешното министерство. От туристическия бизнес в Банско определят случая като преекспонирана хулиганска проява между младежи. Управителят на хотела, в който са били отседнали заяви, че се налагало да викат полиция, заради поведението на младежите, а материалните щети в стаите им са на стойност над 15 хиляди евро.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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