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МВР се среща с Организацията на евреите у нас заради скандала в Банско

06.08.2026 / 08:22 2

кадър: Нова тв

Очаква се ръководството на Организацията на евреите в България „Шалом" и Федерацията на ционистите да проведат среща с главния секретар на МВР по повод напрежението и обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход в Банско, предаде БНТ.

От МВР посочват, че става въпрос за словесен конфликт, като физически контакт не е допуснат. Външното министерство излезе с позиция, в която категорично осъждат всякакви форми на антисемитизъм и следят изясняването на фактите заедно с вътрешното министерство. От туристическия бизнес в Банско определят случая като преекспонирана хулиганска проява между младежи. Управителят на хотела, в който са били отседнали заяви, че се налагало да викат полиция, заради поведението на младежите, а материалните щети в стаите им са на стойност над 15 хиляди евро.

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Коментари
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kris (преди 35 минути)
Рейтинг: 644448 | Одобрение: 127568
А нещо да споменават за Бней Брит - еврейското гестапо, еврейският психофашизъм, или промивачите на мозъци на петата колона ? Ще се изненадате, ако прочетет списъка с лицата заети с този "бизнес" в България....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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