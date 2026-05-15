МВР ще конфискува уредби след сигнали за силна музика

Булфото

МВР обмисля мерки и ще се опитат да осигурят надежден начин чрез взаимодействие с други институции и съответната апаратура да констатират източници на висока музика и да ги отнемат на място. Това обяви по време на парламентарен контрол министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, цитиран от БТА, в отговор на въпрос за масовия бой на Гергьовден в Габрово.

„Набелязали сме мерки. От 13 май тече специализирана полицейска операция, която включва и противодействие на т.нар. битова престъпност“, посочи министърът.

Той допълни, че активно ще използват жандармерията за контролиране на реда и сигурността в проблемни територии, а не единствено за противодействие, когато има протести.

Демерджиев съобщи, че във връзка със случая от 6 май е възложил комплексна проверка на Областната дирекция на МВР в Габрово, която ще бъде извършена от Инспектората на МВР, и когато проверката завърши, ще информира обществеността за резултата.

На 6 май в 23:23 часа чрез телефон 112 в Районното управление на Габрово е получен сигнал за сбиване между две групи. Сбиването е на улица "Митко Палазов" в града. На място пристигат три екипа. Впоследствие се включват и служители от сектор "Криминална полиция" към Областната дирекция на МВР, информира вътрешният министър. Установени са всички участници и поводът за конфликта, посочи той и добави, че две пълнолетни лица от ромски произход са задържани за срок до 24 часа.

Конфликтът възниква между две групи, които живеят в съседство, първата, която започва агресията, е в района отскоро, настанени са в общински жилища. На адреса официално се водят само баба и внучка, а останалите участници в инцидента твърдят, че са били на гости.

В сбиването от тази първа група участие взимат седем души от ромски произход, втората група, от която са пострадалите, са от български и турски произход – общо петима души, са от две семейства, живеещи в съседство в собствени жилища от около десет години.

По случая е образувано досъдебно производство, което се наблюдава от Районна прокуратура – Габрово, като към настоящия момент в качеството на обвиняем е привлечен един човек, отчете вътрешният министър.

