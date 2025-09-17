МВР ще осигури полицейско присъствие в местата за обмяната на левове в евро

Снимка: МВР

В МВР е създадена организация да се осигури полицейско присъствие на местата, където ще има обмяна на големи парични суми от левове в евро, съобщи на информационна среща за въвеждането на еврото в Монтана зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов.

Той посочи, че такова присъствие ще има и в малките населени места, където има пощенски станции и се обменя валута. Към настоящия момент в МВР е разработен план за предотвратяване на рисковете, свързани с кражби на пари в брой, измами и посегателства при обмяна на левове в евро, предава БТА. Този план включва съвкупност от мероприятия, насочени към превенция, разкриване и пресичане на престъпната дейност около въвеждането на еврото. По план ежемесечно се провеждат мероприятия и разяснителни кампании сред уязвими групи от населението, като в тях се акцентира на разпознаване защитните елементи на евробанкнотите и повишаване на осведомеността за възможните опасности при обмяната на български банкноти в евро.

До средата на септември са проведени 1840 разяснителни кампании и срещи в населени места и 976 работни срещи със служители в пощенски станции и банкови институции. В МВР са сформирани над 30 екипа от разследващи полицаи и икономическа полиция, които ще отработват сигналите и при необходимост ще се усилят мерките за сигурност. Засилено е взаимодействието с местната власт за противодействие на конвенционалната престъпност. За тези цел са проведени 3672 срещи с областни управители, кметове и кметски наместници в малки и големи селища на страната. Създадена е организация за обезпечаване на масови мероприятия и спонтанно и организирано възникнали прояви за и против въвеждането на еврото. До този момент са обезпечени 67 такива мероприятия, посочи зам.-министър Попов.

Съгласно приетия план, МВР осъществява наблюдение и мониторинг на интернет пространството, включително социалните мрежи и т.нар. тъмна мрежа (дарк нет). Наблюдават се 30 сайта, 20 страници в социални мрежи, където е възможно да се разпространява дезинформация и да осъществява търговия с евробанкноти. От началото на тази година са образувани 154 досъдебни производства за хакерски атаки и финансови измами в интернет, посочи зам.-министър Филип Попов.

Присъстващи на срещата граждани и служители в администрации зададоха въпроси, свързани с възможни финансови измами на възрастни хора след приемането на еврото и за евентуално покачване на цените. Зам.-министър Попов отговори, че МВР ще направи всичко възможно да предотврати всякакви измами и заради това предприема такава широка разяснителна кампания, а необосновано повишаване на цените няма да се допусне, тъй като в Закона за приемане на еврото са предвидени тежки финансови санкции за търговци, които си позволят да направят такова повишение.

