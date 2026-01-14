МВР връчи 30 нови коли за обслужване на сиренните системи

Булфото

Нови 30 леки автомобила ще обслужват сиренните системи в страната. Ключовете за автомобилите бяха връчени днес на церемония от директора на „Комуникационни и информационни системи“ в МВР Георги Борисов на териториалните структури на дирекцията.

От днес всички териториални структури на нашата дирекция, всички 28 областни града, ще разполагат с по един автомобил и оборудване към него, заяви Филип Попов, зам.-министър на вътрешните работи, цитиран от БТА.

Целта на автомобилите е осигуряването на поддръжката на националната система за ранно предупреждение и оповестяване, каза Георги Борисов. 25 от автомобилите са с бензинов двигател, а пет са електрически. Към всеки един от тях има специално оборудване, допълни той.

Техниката е доставени по проект “Разширяване на обхвата на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на областно ниво (NUTS 3) за територията на страната”, финансиран от програма “Околна среда 2021-2027” на Европейския съюз (ЕС). Това е резултат от целенасочената и последователна работа на МВР за ефективно използване на средствата от ЕС в полза на сигурността на гражданите, каза Филип Попов.

Автомобилите бяха осветени от отец Цветан Чиков, председател на храм „Св. Св. Безсребреници Козма и Дамян“ (село Световрачене).

