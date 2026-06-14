МВР за акцията в "Ботунец": Арестувани са 36 човека от бандата "Калашниците", предстоят още

Снимка: Булфото

Задържани са 36 души, предстои да бъдат арестувани още. Работи се по шест образувани вече досъдебни производства за рекет, сводничество и изнудвания. Това заяви и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов.

"Специализираната акция е по моя заповед и е свързана със задържането на лица от криминалния контингент, основно от така наречената група "Калашниците", обясни той, цитиран от Фокус.

По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че МВР е разбило група за рекет, изнудване и проституция в столичния квартал "Ботунец". От думите на Николов стана ясно, че арестите не само в столичния квартал, а и в други квартали на София - има и двама задържани извън столицата.

По думите на Николов при някои от претърсванията са открити оръжия, които ще бъдат обект на експертиза.

"На други места са намерени списъци с имена на момичета, които по всяка вероятност са проституирали в полза на конкретни лица от задържаната група. Повечето от задържаните са криминално проявени", уточни той.

"Наясно сме, че не само в София, а и в други части на страната, съществуват такива групи, които се занимават с разнородна престъпна дейност. Тяхното време ще свърши, ще бъдем твърди и безкомпромисни", посочи Николов и допълни, че има лица, които са роднини, има и такива, които са се сдружили.

Той отправи и апел към гражданите.

"Своевременно да подават сигнали, когато в техните райони установят лица, които безчинстват, арогантно управляват автомобили и нарушават обществения ред. Наясно сме, че не само в София, но и в други части на страната съществуват подобни групи, занимаващи се с различни видове престъпна дейност. МВР ще действа твърдо и безкомпромисно. Времето на тези групи ще приключи", категоричен е той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!