МВР за трите тела край Враца: Случаят е без аналог

Снимка Булфото

Зловеща находка днес у нас предизвика вълна от коментари.

Трагедията край бившата хижа „Петрохан“ се пренася и във Врачанския Балкан, край връх „Околчица“ и лобното място на Христо Ботев.

Пътят към него е отцепен от полиция.

На 3 км по-надолу в посока Враца, в близост до водопада Скакля тази сутрин е открит кемпер с три тела в него – на издирваните Ивайло Калушев, 23-годишния Николай Златков и 15-годишното дете Александър Макулев.

„Разследваме престъпление без аналог. Открити са три простреляни тела и автомобил, които в началото на седмицата казах, че се издирват във връзка със случая „Петрохан”. Това заяви директорът на ГД "Национална полиция" главен комисар Захари Васков.

По думите му „телата отговарят в голяма степен на издирваните от нас лица”. „Установено е, че вътре в кемпера е имало стрелба. Няма данни за стрелба отвън към него. Продължаваме да работим по всички възможни версии – убийство и самоубийство”, изтъкна той.

Главният комисар заяви, че в кемпера са открити оръжия, но отказа да даде подробности какви точно. "Превозното средство се е насочило в посока Балкана. Претърсвали сме пещери, пещерни нищи и скрити пространства. Не сме спирали да търсим кемпера в района", категоричен е той.

Телата са открити в кемпер, който се издирваше, и за който имаше информация, че е управляван от Ивайло Калушев. Превозното средство е открито от мъж на 7-8 километра нагоре в планината, съобщи репортер на NOVA. Той е подал сигнал в полицията.

Припомняме, че Ивайло Калушев, 22-годишният Николай Златков и 15-годишно момче, което е син на спелеолога Яни Макулев, се издирват след тройното убийство в хижа "Петрохан" на 2 февруари.

Бащата на непълнолетното момче потвърди преди дни в ефира на NOVA, че макар да не знае къде е синът му, е спокоен. По думите на бащата той няма връзка с детето си от 29 януари.

Версиите по случая "Петрохан"

В предаването „На Фокус” адвокатът и бивш следовател Андрей Цветанов коментира версиите за тройното убийство в хижа „Петрохан”. „Посетих „Петрохан”, но само за да се срещна с хората от Гинци, тъй като имам много приятели и познати там. Целта ми беше да събера информация за хората в хижата и какво знаят за тях местните, а не да коментирам случая. Те споделиха, че не са чували никакви слухове или коментари за тези хора, за това какво правят или как живеят в хижата”, обясни той.

Цветанов отбеляза, че „нито един от убитите, които са били въоръжени, не е направил опит да се защити”. "Това, което ми прави впечатление, е, че първоначално откритите тела не са реагирали на нападението. Не са се защитили”, изтъкна той. И допълни, че жертвите или „са били изненадани, или са познавали нападателите си”.

Продължава да не се изклюва версията за затворено общество с елементи на секта“, каза още той.

По думите на директора на полицията все още се разследват всички версии за случилото се, текат огледи на място и все още се издриват свидетели, пише epicenter.bg.

