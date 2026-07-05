МВР започва структурна реформа със закриване на звена и оптимизация

снимка: МВР

Министерството на вътрешните работи (МВР) започва структурна реформа, която включва закриване на звена, премахване на дублиращи се функции и цялостен преглед на организацията на ведомството. Това заяви пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев.

По думите му реформата цели повишаване на ефективността в системата, оптимизиране на разходите и освобождаване на професионалния състав от административни натоварвания, като част от мерките вече са в процес на подготовка, предаде БТА.

Демерджиев съобщи, че се предвижда закриване на звено към политическото ръководство на министерството, което според него представлява „огромен необоснован разход“ и води до натрупване на ръководни длъжности без реална оперативна ефективност. Той допълни, че през годините са били създадени и други „екзотични“ структурни звена, които също ще бъдат премахнати в рамките на реформата, тъй като водят до изкривяване на системата.

По негови думи тези натрупвания са довели до дублиране на функции и неефективно използване на ресурсите, включително на кадрови и финансови. Министърът подчерта, че паралелно с незабавните промени започва разработване на цялостна стратегия за структурата на МВР, която да отговаря на съвременните предизвикателства и оперативни нужди.

По думите му това е по-дългосрочен процес, който ще върви едновременно с текущи действия по оптимизация на системата. Вътрешният министър заяви, че основните приоритети на ведомството остават безкомпромисната борба с корупцията, наркотрафика, контрабандата, сивия сектор и битовата престъпност, както и засилване на работата по пътната безопасност.

Демерджиев акцентира и върху необходимостта от по-добра координация между изпълнителната и законодателната власт, като посочи, че в събота по покана на премиера Румен Радев са проведени срещи за подобряване на синхрона между институциите. По думите му част от комуникацията с народните представители е била затруднена поради динамиката на работа в отделните министерства, но се работи за нейното възстановяване. Министърът допълни, че целта е да се постигне по-ясна информираност на законодателната власт относно работата на изпълнителната.

По-рано днес с полагане на венци пред Паметника на Незнайния воин и водосвет на знамената МВР отбеляза 147 години от създаването си.

Редактор "Екип на Петел",

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