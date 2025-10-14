МВР завърши проверката по случая със смъртта на Явор Георгиев във Варна

снимка: Фейсбук

Проверката на МВР по случая със смъртта на Явор Георгиев във Варна е приключена. Това става ясно от отговор на вътрешния министър Даниел Митов относно питане на народния представител Лена Бориславова за резултатите от инспекцията, пише "Морето"

Министърът на вътрешните работи посочва, че с негова заповед проверката в Областна дирекция на МВР е извършена от дирекция „Инспекторат“ и Главна дирекция „Национална полиция“. Изследвани са обстойно действията на полицейските служители при задържането на лицето, транспортирането и охраната му в Психиатричната клиника на УМБАЛ „Св. Марина“, включително и чрез пълен преглед на видеозаписите от намиращите се в района камери. Направена е оценка на правомерността на действията чрез сравняване с изискващото се от тях конкретно поведение в такива ситуации, определено от нормативни или разпределителни актове.

Към момента на извършване на проверката, със заповеди на директора на ОДМВР-Варна, срещу двама полицейски служители от Второ районно управление, участвали пряко в задържането на Явор Георгиев и употребили физическа сила спрямо него в нарушение на Закона за МВР, вече са образувани дисциплинарни производства и служителите са временно отстранени от служба. Разпоредбите, които са нарушили, гласят, че използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно след постигане на законната му цел.

Данните са предоставени на директора на ОДМВР-Варна за отношение в качеството му на компетентен дисциплинарно наказващ орган. Дисциплинарните производства не са приключили.

В резултат на проверката са образувани и други две дисциплинарни производства на служебната дисциплина, касаещи действията на оперативната дежурна част и на началника на Второ районно управление. Въз основа на установените констатации и изводи, са направени предложения за предприемане на конкретни организационни и контролни мерки за отстраняване на допуснатите пропуски и подобряване ефективността на съответните дейности.

Докладът от проверката е изпратен на Окръжна прокуратура-Варна с оглед на воденото досъдебно производство, както и на директора на ОДМВР-Варна за изпълнение на предложените мерки и реализиране на дисциплинарна отговорност спрямо служители на Второ районно управление, се казва още в отговора на министъра.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!