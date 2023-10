МВнР: 37 български граждани и семействата им в Газа се обърнаха за съдействие към нас

Снимка Фейсбук, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria

От Външно министерство съобщиха новина за българите, които се намират в ивицата Газа.

Общо 37 български граждани и членове на техните семейства на територията на ивицата Газа са се обърнали за съдействие към Министерството на външните работи (МВнР) и задграничните представителства в Рамалла, Кайро и Тел Авив. Това съобщиха от МВнР в отговор на запитване на БТА.



Търсят се възможности за съдействие за тяхната евакуация в тясна координация с други държави членки на Европейския съюз и с партньорски държави, допълниха от външното ни министерство. До този момент не е постъпвала информация за загинали или пострадали български граждани и членове на техните семейства.



Палестинци заявиха днес, че са получили нови предупреждения от израелската армия да се евакуират от Северна Газа към южната част на ивицата, тъй като в противен случай може да бъдат сметнати за поддръжници на „терористична организация“, предаде Ройтерс.

Държавата Израел нанася въздушни удари в ивицата Газа, откакто на 7 октомври палестинската групировка „Хамас“ извърши атака срещу Израел. Освен това Израел струпва войски и бронирани машини на границата с палестинската територия преди очаквана сухопътна офанзива. Израел вече нареди на палестинците в ивицата Газа да се евакуират на юг.

