МВнР: Българите незабавно да напуснат Иран

Снимка МВнР

Големи проблеми на нашенци в азиатска държава.

МВнР съобщи, че редица авиокомпании отменят полетите си от и до Иран. В страната са блокирани телекомуникационните услуги, включително интернет.

Ведомството припомня, че е въведен индекс на риск за пътувания до Иран на най-високо ниво 5 - предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната, пише nova.bg.

Препоръчва се на българските граждани, които към момента временно или постоянно пребивават в Иран, да се регистрират чрез бутона в рубриката "Пътувам за Иран" или чрез мобилното приложение "Пътувай информирано“.

Болниците там са пълни с пострадали при протестите срещу властта. Според лекари лечебните заведения не могат да се справят. Напрежението в иран не стихва. Протестите започнаха преди две седмици, в повече от 100 града. Според хуманитарни организации- до момента има над 50 убити. Големите световни медии не се допускат в иран, а от четвъртък интернетът е спрян. А синът на последния шах на иран призова за национална стачка и още протести.

За оказването, при необходимост, на бързо и адекватно съдействие, ще спомогне поддържането от пътуващи до Иран български граждани на контакт с дипломатическото ни представителство в столицата Техеран на следните телефонни номера: +98 21 8877 5037, +98 21 8877 5662, както и на телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +98 930 568 3409. Сигнали може да се подават и на имейл адреси: Embassy.Tehran@mfa.bg; consulate.tehran@mfa.bg.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!