МВнР: България подкрепя изпълнението на Всеобхватния план за мир в Газа

снимка: МВнР

"България приветства обявяването на началото на втората фаза от Всеобхватния план за прекратяване на конфликта в Газа на президента Тръмп, подкрепен от Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН. Формирането на Съвета за мир, Изпълнителния съвет, както и назначаването на Национален комитет за управление на Газа, съставен от палестински технократи, са важни стъпки към стабилизиране и реконструкция на региона". Това се казва в позиция, разпространена от МВнР.

"Подчертаваме важното значение на изпълнението на всички точки от Плана, включително разоръжаване на Хамас, предоставяне на хуманитарна помощ на всички нуждаещи се и реконструкция на Газа. Бившият министър на външните работи на Република България Николай Младенов, който поема важната роля на Върховен представител на Съвета за мир за Газа и член на Изпълнителния съвет, е дипломат с продължителен опит в Близкия изток, който като Специален пратеник на ООН за БИМП се ползва с доверието на всички страни в конфликта и на международните посредници", се казва още в позицията.

"Подкрепяме изпълнението на Всеобхватния план и изразяваме готовност за евентуален национален принос. България ще продължи да подкрепя усилията за постигане на траен мир и сигурност в Близкия изток, като сме готови и да обсъдим конструктивна роля на страната ни в новата инициатива, предаде Нова тв.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!