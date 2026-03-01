МВнР: Няма данни за пострадали или загинали българи в Близкия изток

Снимка МВнР

Последна информация за българите в Близкия изток.

До момента няма информация за нито един пострадал и загинал български гражданин във връзка със събитията в Близкия изток, каза Николай Ванчев, директор на дирекция "Консулски отношения" в Министерството на външните работи (МВнР) на брифинг на Кризисния щаб във връзка с обстановката по сигурността в Близкия изток и подкрепата на българските граждани, намиращи се в региона.

"Имаме готовност при приключване на кризата и отваряне на въздушните пространства да използваме самолети за съдействие на българските граждани", посочи той. "Българските туристи, които са приключили престоя си в хотелите, имат осигурено настаняване и достъп до храна", допълни Ванчев, цитиран от bnrnews.bg.

"Създали сме най-добрите условия за гарантиране сигурността на българските граждани, намиращи се в региона на Близкия изток", каза заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов на брифинга на Кризисния щаб в МВнР.

Имаме пълна координация с Министерството на туризма и Министерството на транспорта, посочи той и допълни, че е в ход предоставяне на допълнителни телефони, които ще са достъпни за българските граждани, за да се приемат повиквания и да се организира съдействие.

