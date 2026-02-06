МВнР: Няма съобщение за пострадали българи при бомбената атака срещу джамия в пакистанската столица

Булфото

Не е постъпвала информация за пострадали български граждани при атентата срещу джамия в пакистанската столица Исламабад, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на своя сайт.

Най-малко 31 души бяха убити, а 169 - ранени, при самоубийствената бомбена атака в шиитска джамия, предаде Ройтерс, като се позова на представител на правителството. Агенция Франс Прес отбелязва, че по думите на високопоставен представител на силите на реда броят на жертвите вероятно ще продължи да нараства.

МВнР припомня, че за Пакистан е определен индекс на риск на ниво 4 - Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна, освен при крайна необходимост. От външното ни министерство препоръчват на българските граждани, ако към момента се намират на територията на страната, да следват указанията на правоохранителните органи, да проявяват повишена бдителност и да избягват места с масови събирания на хора.

Атаката изглежда е била извършена от атентатор самоубиец по-малко от три месеца след друга подобна атака в Исламабад. Към момента не са известни повече подробности, отбелязва ДПА.

При необходимост от съдействие, българските граждани могат да намерят повече информация и контакти на сайта на Министерството на външните работи, предаде Дарик.

