МВнР: Посолството ни в Тел Авив е поискало да посети Васил Димитров

Министерството на външните работи съобщава, че следи развитията, свързани с т.нар. „Глобална флотилия Сумуд“ от момента на нейното отплаване.

МВнР своевременно е уведомило израелските власти, че сред чуждите граждани на борда на един от корабите, част от флотилията, има и български гражданин.

"Същият, по наша информация, заедно с граждани на редица други държави, е сред задържаните в рамките на проведената израелска операция", съобщават от МВнР.

Към момента задържаните лица поетапно се отвеждат към израелското пристанище "Ашдод". Местните власти са осигурили възможност за медицински грижи при необходимост.

Българското посолство в Тел Авив е поискало консулски достъп до българския гражданин, както и гарантиране спазването на неговите права, съобщава БНТ. Посолството остава в контакт с компетентните власти, следи развитието на случая и ще информира своевременно за всяка нова информация.

