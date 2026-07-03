МВнР: Преговорите на ниво ЕС по 21-вия пакет санкции текат и в момента

Снимка МВР

Преговорите на ниво Европейски съюз по 21-вия пакет санкции текат и в момента. Това съобщиха за bTV от Министерството на външните работи в отговор на въпроса ни кои са лицата, за които България настоява да не попадат в санкционния списък на Брюксел срещу Русия заради продължаващата война в Украйна.

„Следващата седмица предстои да бъде прието решение на МС, което утвърждава позицията на България за предстоящия съвет на външните министри в пълнота“, пишат още в позиция до bTV от външното министерство.

Днес премиерът Румен Радев заяви, че има готовност страната ни да изрази резерви, ако в списъка попаднат руският патриарх Кирил и руският бизнесмен, свързан с „Лукойл“, Вагит Алекперов.

Радев допълни, че правителството няма да отменя подписаното 10-годишно споразумение с Украйна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!