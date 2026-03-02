МВнР: Продължаваме да работим приоритетно за извеждането на българските граждани от държави в Близкия изток

Снимка: МВнР

Министерството на външните работи (МВнР) продължава да работи приоритетно за извеждането на българските граждани, които в момента не могат да се приберат в България от държави в Близкия изток. Това съобщиха от ведомството на своя сайт.

От МВнР препоръчват българските граждани, засегнати от ситуацията с преустановените полети през летища в Близкия изток, но са извън зоните на активни военни действия, да поддържат контакт със своите авиопревозвачи за осигуряване на алтернативни маршрути през трети дестинации за завръщане в България.

При необходимост от консулско съдействие, българските граждани могат да намерят повече информация и контакти тук.

От Министерство на туризма съобщиха, че 1092 български туристи са в страните от Близкия Изток.

В събота САЩ и Израел предприеха мащабна атака срещу Иран, а американският президент Доналд Тръмп призова иранската общественост да "вземе контрол върху собствената си съдба", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. При удар по време на съвместните израелско-американски атаки загина върховният лидер на Иран - аятолах Али Хаменей.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!