МВнР: Възможни са затруднения в обслужването на летищата в Париж на 18 юни

Снимка: Пиксабей

Възможни са затруднения в обслужването на летищата във френската столица Париж на 18 юни. Това предупредиха от Министерството на външните работи (МВнР) на своя сайт.

За 18 юни, четвъртък, е насрочена еднодневна стачка на част от обслужващия персонал на летищата Шарл дьо Гол (CDG), Орли (Orly) и Льо Бурже (Le Bourget) в Париж, посочва БТА. Възможни са закъснения на полети, по-дълго време за преминаване през летищните проверки, забавяне при обработката на багажа и евентуални промени в разписанията на някои авиокомпании.

МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи във Франция или планиращи пътуване до страната, да следят актуалната информация чрез официалните интернет страници на летищата, авиокомпаниите и платформите за проследяване на полети в реално време, както и да предвиждат повече време за летищен трансфер.

Редактор "Екип на Петел",

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