МВнР: Жълт и оранжев код за поледици в Белгия, отменени са редица полети

Жълт и оранжев код за поледици е в сила в Белгия до 7:00 ч. на 8 януари 2026 г., четвъртък, поради обилен снеговалеж и влошени метеорологични условия. Отменени са редица полети, а други закъсняват, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) на своя сайт.

МВнР препоръчва на българските граждани да се информират за метеорологичната обстановка чрез сайта на Кралския метеорологичен институт, както и за актуалния статус на полетите на летище Брюксел. Съветваме да се предвижда повече време за придвижване, тъй като трафикът и разписанието на обществения транспорт също могат да бъде засегнати от снеговалежа, посочват от външното ни министерство.

Вчера летището в Брюксел предупреди, че днес са възможни закъснения на полетите заради очакваните снеговалежи. Според метеоролози в последните дни в страната на места се наблюдава натрупване на снежна покривка до 10 сантиметра.

